BBVA 19.08 CHF -5.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Spanier malten weiter dasselbe Bild, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach Zahlen. Der Fokus in der Telefonkonferenz dürfte auf der Kostenentwicklung im Heimatmarkt liegen. Denn diesbezüglich liege der Ausblick deutlich höher als erwartet./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.