BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
18.78CHF
0.37CHF
1.98 %
10:13:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 11:33:50
BBVA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 22,70 auf 22,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Kapitalintensität sei im Blick, nachdem die risikogewichteten Aktiva der Bank stark gestiegen seien, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.47 €
|
Abst. Kursziel*:
8.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.57%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26