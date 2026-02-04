BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
18.71CHF
-1.41CHF
-7.03 %
14:13:56
BRXC
05.02.2026 12:42:31
BBVA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 signalisiere keinen unbedingten Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen und dem Konsens, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.58 €
|
Abst. Kursziel*:
10.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.22%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei BBVA-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.71
|-7.03%
