Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 signalisiere keinen unbedingten Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen und dem Konsens, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.