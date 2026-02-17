Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King bezeichnete den Glyphosat-Vergleich in den USA in seinem Resümee vom Donnerstag als kleinen Schritt nach vorn für die Leverkusener. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Belastung durch die Rechtsstreitigkeiten durch den Unkrautvernichter im Jahr 2026 abgehakt werden könnte. Zunächst hänge aber alles von einer ohnehin anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts ab. Bevor sie zugunsten von Bayer falle, seien die konkreten Fortschritte eher gering./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.65 €
|
Abst. Kursziel*:
9.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.89%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Analysen zu Bayer
|06:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
