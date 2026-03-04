Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,1 Prozent auf 35,60 EUR abwärts.

Um 16:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,1 Prozent auf 35,60 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'191 Punkten liegt. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 35,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4'400'104 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2026 bei 49,78 EUR. 39,83 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.05.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 12.05.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

