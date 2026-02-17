Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies wäre, vorbehaltlich der gerichtlichen Zustimmung, ein wichtiger Schritt, um die Akten in den jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich zu schließen, und den Fokus wieder auf das operative Geschäft zu lenken, schrieb James Quigley am Dienstagabend. Zudem stehe eine mögliche Konzernaufspaltung in den Sternen, die langfristig zusätzliches Wertpotenzial von 10 Euro je Aktie bringen könnte./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.70 €
|
Abst. Kursziel*:
9.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.50%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
