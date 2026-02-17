Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’784 0.2%  SPI 18’976 0.1%  Dow 49’533 0.1%  DAX 25’142 0.6%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’051 0.5%  Gold 4’926 1.0%  Bitcoin 52’569 1.1%  Dollar 0.7714 0.1%  Öl 67.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CPH-Aktie im Minus: EBITDA und Reingewinn unter Druck
Straumann-Aktie legt deutlich zu: Thomas Straumann tritt ab - Gründerfamilie bleibt im Verwaltungsrat vertreten
Novartis-Aktie stärker: FDA-Antrag für Remibrutinib bei chronischer Nesselsucht eingereicht
Georg Fischer-Aktie: Christopher Guerin soll in den Verwaltungsrat einziehen
Dätwyler-Aktie fester: Übernahme von Capsul’in abgeschlossen und Food-&-Beverage-Sparte gestärkt
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

42.80
CHF
-1.31
CHF
-2.97 %
09:07:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 07:57:28

Bayer Buy

Bayer
43.14 CHF -4.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies wäre, vorbehaltlich der gerichtlichen Zustimmung, ein wichtiger Schritt, um die Akten in den jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich zu schließen, und den Fokus wieder auf das operative Geschäft zu lenken, schrieb James Quigley am Dienstagabend. Zudem stehe eine mögliche Konzernaufspaltung in den Sternen, die langfristig zusätzliches Wertpotenzial von 10 Euro je Aktie bringen könnte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.70 € 		Abst. Kursziel*:
9.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.50%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten