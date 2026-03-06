Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'096 -1.5%  SPI 18'100 -1.4%  Dow 47'502 -1.0%  DAX 23'591 -0.9%  Euro 0.8996 -0.2%  EStoxx50 5'720 -1.1%  Gold 5'102 -0.1%  Bitcoin 52'514 1.8%  Dollar 0.7782 -0.2%  Öl 107.6 15.3% 
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

33.59
CHF
0.32
CHF
0.95 %
06.03.2026
SWX
09.03.2026 08:05:52

Bayer Overweight

Bayer
31.87 CHF -2.59%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Ein Ausblick unterhalb der Erwartungen und Bedenken hinsichtlich Rechtsstreitigkeiten böten beim Aktienkurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 20:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.61%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

