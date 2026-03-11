Overweight-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:18 Uhr verlor das Papier 0.1 Prozent auf 39.58 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 21.27 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 599’074 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 6.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.