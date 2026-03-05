Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

34.20
CHF
-0.52
CHF
-1.50 %
10:24:21
SWX
05.03.2026 08:56:27

Bayer Buy

Bayer
34.40 CHF 0.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.69 € 		Abst. Kursziel*:
47.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.50%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

