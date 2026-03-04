Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.53 €
|
Abst. Kursziel*:
33.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.04%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
