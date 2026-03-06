NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte das Umsatzpotenzial für den in der Entwicklung befindlichen Gerinnungshemmer Asundexian um 39 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Auf kurze Sicht stehe bei Bayer jedoch der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat im Fokus, so der Experte am Sonntag./rob/bek/ag;