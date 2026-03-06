Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte das Umsatzpotenzial für den in der Entwicklung befindlichen Gerinnungshemmer Asundexian um 39 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Auf kurze Sicht stehe bei Bayer jedoch der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat im Fokus, so der Experte am Sonntag./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.74 €
|
Abst. Kursziel*:
39.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.89%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
