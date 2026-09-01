Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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01.09.2026 11:33:09
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Von einer Investorenveranstaltung in den USA zum Agrarchemiesegment am Mittwoch erwartet Matthew Weston Aussagen zu den Fortschritten beim Fünfjahresplan. Im Zentrum des Interesses stehe die baldige Markteinführung neuer Produkte, so der Experte am Freitag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.87 €
|
Abst. Kursziel*:
26.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.97%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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