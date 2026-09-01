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01.09.2026 11:33:09

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Von einer Investorenveranstaltung in den USA zum Agrarchemiesegment am Mittwoch erwartet Matthew Weston Aussagen zu den Fortschritten beim Fünfjahresplan. Im Zentrum des Interesses stehe die baldige Markteinführung neuer Produkte, so der Experte am Freitag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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