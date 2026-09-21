Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 49,05 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'550 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 517'433 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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