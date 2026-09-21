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21.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag gestärkt

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 48,55 EUR.

Bayer
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Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'572 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 48,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,40 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 244'985 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Gewinne von 11,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 46,90 Prozent sinken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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