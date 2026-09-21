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21.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag fester

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 48,18 EUR.

Bayer
45.73 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Bayer konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,18 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'452 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54'328 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 86,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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