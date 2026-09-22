BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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22.09.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 51,40 EUR.
Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'538 Punkten notiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,54 EUR an. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 51,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78'723 BASF-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,30 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,07 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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