BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
17.10.2025 13:23:10

BASF Outperform

BASF
39.54 CHF 1.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

