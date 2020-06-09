NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./rob/edh/ck;