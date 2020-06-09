BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
43.14 €
Abst. Kursziel*:
22.86%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
43.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.81%
Analyst Name::
James Hooper
KGV*:
-
