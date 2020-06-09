BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.10.2025 12:49:21
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43.45 €
|
Abst. Kursziel*:
17.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.66%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10:13
|Aktienempfehlung BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:21
|BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)