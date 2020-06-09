Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
13.10.2025 12:49:21

BASF Outperform

BASF
39.86 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43.45 € 		Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.66%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

