NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Wegen enttäuschter Gewinnwarnungen, einer schwachen Barmittelschöpfung sowie eines mäßigen Umsatzwachstums hätten sich die Aktien der Farben- und Lackehersteller PPG und Akzo Nobel schon seit einiger Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dank eines erneuerten Wachstumsfokus, etlicher Selbsthilfemaßnahmen und etwas Unterstützung von den Endmärkten könnten sie aber etwas von ihrem früheren Glanz zurückgewinnen. Beim Chemiekonzern BASF verwies Hooper auf den Verkauf des verbliebenen Beschichtungsgeschäfts. Er erwarte eine hohe Bewertung der Aktivitäten, was die Perspektiven der in diesem Bereich tätigen Branchengrößen verdeutliche./gl/he;