ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/ag;