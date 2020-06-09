Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’977 0.4%  SPI 16’593 0.4%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’755 0.1%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’506 0.1%  Gold 3’816 1.4%  Bitcoin 89’141 -0.4%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 69.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Richemont-Aktie mit Buy
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Lufthansa-Aktie: Stellenabbau und Margenanstieg geplant
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 08:24:19

BASF Neutral

BASF
39.63 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: BASF Neutral
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.52 € 		Abst. Kursziel*:
5.83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.26%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:24 BASF Neutral UBS AG
24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
17.09.25 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BASF 62.32 41.62% BASF