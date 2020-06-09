BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
42.52 €
Abst. Kursziel*:
5.83%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
42.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.26%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
Analysen zu BASF
|08:24
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
