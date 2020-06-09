Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 -0.2%  SPI 17’185 -0.2%  Dow 45’900 0.9%  DAX 24’354 0.5%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’557 0.5%  Gold 4’100 2.0%  Bitcoin 92’450 0.0%  Dollar 0.8055 0.5%  Öl 63.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 15:07:42

BASF Kaufen

BASF
39.86 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach dem abgeschlossenen Verkauf des Lackgeschäfts auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei mit seiner Transformationsstrategie auf dem richtigen Weg, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10 >15
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: BASF Kaufen
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
43.45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten