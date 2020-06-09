BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
13.10.2025 15:07:42
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach dem abgeschlossenen Verkauf des Lackgeschäfts auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei mit seiner Transformationsstrategie auf dem richtigen Weg, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
43.45 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
42.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
16:29
|BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
15:58
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
13:37
|Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
12:29
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
10:13
|Aktienempfehlung BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
10:02
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
09:29
|BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Montagvormittag (finanzen.ch)