BASF 39.86 CHF -0.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach dem abgeschlossenen Verkauf des Lackgeschäfts auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei mit seiner Transformationsstrategie auf dem richtigen Weg, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.