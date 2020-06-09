HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav;