BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
BASF
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
44.00 €
Hold
43.62 €
0.87%
Hold
43.35 €
1.50%
Sebastian Bray
