BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
17.09.2025 08:38:36

BASF Hold

BASF
40.74 CHF -1.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

