BASF Aktie
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
16.09.2025 09:18:22
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF wegen überarbeiteter Schätzungen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem operativ recht enttäuschenden ersten Halbjahr des Chemiekonzerns rechne er im dritten Quartal nicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
09:18
BASF Hold
Warburg Research
15.09.25
BASF Neutral
UBS AG
13.08.25
BASF Outperform
Bernstein Research
11.08.25
BASF Hold
Jefferies & Company Inc.
07.08.25
BASF Underweight
JP Morgan Chase & Co.
