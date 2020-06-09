Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’121 -0.2%  SPI 16’851 -0.2%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’643 -0.5%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’432 -0.2%  Gold 3’688 0.3%  Bitcoin 91’705 0.0%  Dollar 0.7921 -0.3%  Öl 67.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verloren
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 09:18:22

BASF Hold

BASF
41.15 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF wegen überarbeiteter Schätzungen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem operativ recht enttäuschenden ersten Halbjahr des Chemiekonzerns rechne er im dritten Quartal nicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10 >15
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.78 € 		Abst. Kursziel*:
5.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
43.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:18 BASF Hold Warburg Research
15.09.25 BASF Neutral UBS AG
13.08.25 BASF Outperform Bernstein Research
11.08.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BASF 62.32 41.62% BASF