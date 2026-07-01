BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Ludwigshafener Ende Juli noch einmal an. Die Auftragsbücher seien für den Sommer noch gut gefüllt. Im ersten Halbjahr vorgezogene Bestellungen könnten aber insgesamt das Geschäft etwas bremsen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.03 €
|
Abst. Kursziel*:
21.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.35%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
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