Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die Barclays-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,65 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,61 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 10'693'177 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,54 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,525 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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