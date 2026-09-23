FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Barclays-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 3.89 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.687 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (4.65 GBP), wäre das Investment nun 119.52 GBP wert. Mit einer Performance von +19.52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Barclays war somit zuletzt am Markt 63.07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch