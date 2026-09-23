Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Barclays-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Barclays-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 3.89 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.687 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (4.65 GBP), wäre das Investment nun 119.52 GBP wert. Mit einer Performance von +19.52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Barclays war somit zuletzt am Markt 63.07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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