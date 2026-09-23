Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,68 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 905'687 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,49 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,525 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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