Am 19.11.2023 wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6.08 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in AUTO1-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164.420 AUTO1-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’244.33 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Papiers am 18.11.2026 auf 13.65 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124.43 Prozent gesteigert.

Der AUTO1-Wert an der Börse wurde auf 3.08 Mrd. Euro beziffert. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AUTO1-Aktie bei 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch