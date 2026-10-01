FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 vor bald anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die letzten Aussagen des Online-Autohändlers vor der Schweigeperiode seien überraschend gewesen, aber es gebe keinen Grund für Entmutigung, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am vergangenen Freitag, so erinnerte Naizer, sei ein Mengenwachstum von 11 Prozent signalisiert worden, was jedoch unter den zu diesem Zeitpunkt noch geltenden Markterwartungen gelegen habe. Daher sei die Aktienreaktion negativ gewesen. Der implizite Bruttogewinn je Einheit (GPU) habe indes den Erwartungen entsprochen und signalisiere einen erfreulichen Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr. Dies sei nötig, damit Auto1 seine Jahresziele erreichen könne./ck/gl;