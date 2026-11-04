Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’037 0.1%  SPI 21’173 0.1%  Dow 52’666 -1.3%  DAX 26’414 -0.1%  Euro 0.9143 -0.4%  EStoxx50 6’246 -0.3%  Gold 4’109 1.1%  Bitcoin 62’814 -4.4%  Dollar 0.8174 0.0%  Öl 96.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bayer-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Konzern senkt Jahresausblick auf oberes Ende der neuen Spanne
EVOTEC-Aktie steigt dennoch: Wirkstoffforscher dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht
Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Commerzbank-Aktie auf Halten herunter
Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?
Suche...
ETF Sparplan

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

17.39
CHF
1.15
CHF
7.08 %
16:08:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 13:25:09

AUTO1 Buy

AUTO1
17.95 CHF 7.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht und den Jahresausblick des Online-Autohändlers an. Eine Outperformance der Aktien werde schwierig, bis sich eine höhere Absatzdynamik auf dem aktuellen Niveau des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) abzeichne, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.54 € 		Abst. Kursziel*:
68.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.45%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:59 AUTO1 Buy UBS AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 17.92 10.34% AUTO1