Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
106.77CHF
0.07CHF
0.07 %
09.10.2025
13.10.2025 08:29:51
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
115.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
118.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.33%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktuelle Aktienanalysen
|08:29
|
Deutsche Bank AG
Aurubis Hold
|08:27
|
Deutsche Bank AG
BASF Buy
|08:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight
|08:16
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|07:55
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|07:54
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|07:51
|
Bernstein Research
Linde Outperform