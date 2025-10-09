Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Hold
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
115.70 € 		Abst. Kursziel*:
-4.93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
118.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.33%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

