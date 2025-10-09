Aurubis 106.77 CHF 0.07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.