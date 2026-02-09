Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

38.35
CHF
0.47
CHF
1.24 %
09.02.2026
BRXC
10.02.2026 07:49:34

AUMOVIO Overweight

AUMOVIO
38.35 CHF 1.24%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Bilanz Mitte März mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussagen des Autozulieferers deckten sich mit früheren Statements, schrieb Erwann Dagorne am Montagabend. Zusätzliche Selbsthilfemaßnahmen und Kostensenkungen stimmten zuversichtlich./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

