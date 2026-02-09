AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
38.35CHF
0.47CHF
1.24 %
09.02.2026
10.02.2026 07:49:34
AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Bilanz Mitte März mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussagen des Autozulieferers deckten sich mit früheren Statements, schrieb Erwann Dagorne am Montagabend. Zusätzliche Selbsthilfemaßnahmen und Kostensenkungen stimmten zuversichtlich./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUMOVIO
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42.08 €
Abst. Kursziel*:
42.59%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
41.82 €
Abst. Kursziel aktuell:
43.47%
Analyst Name::
Erwann Dagorne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
