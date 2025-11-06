Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

35.73
CHF
2.22
CHF
6.63 %
10:12:58
BRXC
07.11.2025 08:53:57

Aumovio Market-Perform

Aumovio
35.73 CHF 6.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers habe die Erwartungen um sechs Prozent übertroffen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Ebit-Prognose sei in den oberen Bereich der Spanne eingeengt worden, was im Einklang mit dem Konsens stehe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38.04 € 		Abst. Kursziel*:
-0.11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.89%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse