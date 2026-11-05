AUMOVIO 29.15 CHF -5.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio auf "Buy" und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Einem besseren operativen Ergebnis (Ebit) stehe ein schlechterer Free Cashflow gegenüber, schrieb David Lesne am Donnerstag nach den Zahlen des Autozulieferers für das dritte Quartal. Die 2026er-Prognose habe Aumovio bestätigt./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.