AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Analysen zu AUMOVIO
|11:35
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|42.58
|-1.72%
