Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’026 0.0%  SPI 17’954 -0.5%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’603 -0.9%  Euro 0.9174 -0.2%  EStoxx50 5’953 0.3%  Gold 5’538 2.3%  Bitcoin 67’299 -1.5%  Dollar 0.7661 -0.3%  Öl 69.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Swiss Re12688156
Top News
Nordea-Aktie schwächelt dennoch: Gewinnrückgang trifft Prognose
Nemetschek-Aktie steigt: Ziele für 2025 erreicht, Wachstumskurs für 2026 fixiert
ING-Aktie fester: Renditeziel für 2027 angehoben - Erwartungen bei Gewinn übertroffen
Sanofi-Aktie kaum verändert: Pharmakonzern will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung im Jahr 2025
DWS-Aktie mit Gewinnen: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an
Suche...

ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

87.48
CHF
-1.95
CHF
-2.18 %
09:21:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 07:28:25

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
87.48 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software vor am 30. Januar anstehenden vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Ängste vor einer geradezu apokalyptischen Bedrohung der Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) hätten auch den Aktienkurs von Atoss belastet, schrieb Gustav Froberg in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Die Eintrittsbarrieren im Bereich Personalsoftware seien aber offenbar nicht so niedrig wie befürchtet. Bei Atoss erwartet er nach einer kurzen Verlangsamung für 2026 wieder eine anziehende Wachstumsdynamik, was das Interesse an der Aktie wiederbeleben könnte, und betonte die im Branchenvergleich hohen Margen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97.50 € 		Abst. Kursziel*:
53.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.41%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse