Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMT



