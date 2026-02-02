Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie

146.75
CHF
-3.07
CHF
-2.05 %
11:46:57
BRXC
10.02.2026

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
146.75 CHF -2.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
160.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
139.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
