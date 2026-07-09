AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18900 auf 18500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er rate Anlegern dringend, sich nach der letzten größeren Forschungs- und Entwicklungsunterbrechung im September 2024 auf die "hervorragende Pipeline" des Pharmakonzerns zu konzentrieren, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Der Experte hob die Innovationskraft der Briten hervor./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
185.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
157.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
131.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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