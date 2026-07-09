NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18900 auf 18500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er rate Anlegern dringend, sich nach der letzten größeren Forschungs- und Entwicklungsunterbrechung im September 2024 auf die "hervorragende Pipeline" des Pharmakonzerns zu konzentrieren, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Der Experte hob die Innovationskraft der Briten hervor./rob/gl/ag;