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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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10.07.2026 12:13:54

AstraZeneca Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18900 auf 18500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er rate Anlegern dringend, sich nach der letzten größeren Forschungs- und Entwicklungsunterbrechung im September 2024 auf die "hervorragende Pipeline" des Pharmakonzerns zu konzentrieren, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Der Experte hob die Innovationskraft der Briten hervor./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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