Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC



