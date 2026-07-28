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Marktwert im Blick 28.07.2026 16:44:00

Historischer Meilenstein: Apple knackt erstmals die 5-Billionen-Dollar-Marke

Historischer Meilenstein: Apple knackt erstmals die 5-Billionen-Dollar-Marke

Der Technologiekonzern Apple ist an der Börse erstmals mehr als 5 Billionen US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Aktie stieg am Dienstag um bis zu knapp zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - damit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert. Inzwischen liegt der Kurs mit rund 338 Dollar nur leicht über dem Wert vom Montagabend und auch die Marktkapitalisierung lag wieder etwas unter der runden Marke.

Da die Aktie des Chipherstellers NVIDIA wegen der weltweiten Schwäche von Halbleiterwerten um ein Prozent nachgab, konnte Apple den Vorsprung als wertvollstes Unternehmen der Welt ausbauen. NVIDIA kommt nach dem Kursrückgang in den vergangenen Tagen auf einen Börsenwert von 4,7 Billionen Dollar.

Mitte Mai war NVIDIA noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen; Apple kam auf rund 4,4 Billionen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. NVIDIA-Aktien gaben seitdem kräftig nach und Apple-Anteile legten zu. Diese legten in diesem Jahr um rund ein Viertel zu und sind damit der mit Abstand beste Wert unter den sogenannten Glorreichen Sieben.

Zu diesen zählen neben Apple und NVIDIA noch die Papiere der Google-Mutter Alphabet, Amazon, Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft und Tesla.

/zb/jha/he

NEW YORK (awp international)

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