AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Operative Aufwendungen dürften belastet haben, schrieb Michael Leuchten in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zum anstehenden Bericht für das erste Quartal. Umsatzseitig könnte der Pharmahersteller aber die Erwartungen übertroffen haben. Leuchten rechnet mit einer Bestätigung der Jahresziele./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
153.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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