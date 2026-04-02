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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Operative Aufwendungen dürften belastet haben, schrieb Michael Leuchten in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zum anstehenden Bericht für das erste Quartal. Umsatzseitig könnte der Pharmahersteller aber die Erwartungen übertroffen haben. Leuchten rechnet mit einer Bestätigung der Jahresziele./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.