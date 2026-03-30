AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
156.36CHF
5.92CHF
3.94 %
09:00:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
30.03.2026 10:27:06
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
156.36 CHF 3.94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Studiendaten des Antikörpers Tozorakimab gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung CPOD seien eine klar positive Überraschung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
166.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
144.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
27.03.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:17
|
UBS AG
Scout24 Buy
|10:33
|
UBS AG
Kering Neutral
|10:29
|
UBS AG
Hermès Neutral
|10:27
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy
|10:27
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|10:26
|
Deutsche Bank AG
Schneider Electric Buy