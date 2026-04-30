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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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30.04.2026
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30.04.2026 21:13:32

AstraZeneca Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei wohl keine Überraschung, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf hätten zuvor veröffentlichte Informationen schließen lassen. Die US-Gesundheitsbehörde werde das Medikament für die Anwendung voraussichtlich nicht zulassen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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