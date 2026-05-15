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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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15.05.2026
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14.05.2026 10:56:44

AstraZeneca Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Volga-Studie habe für das Medikament Imfinzi bei Blasenkrebs positive Resultate gezeigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Nun brauche es mehr Details, um das Geschäftspotenziel gut einschätzen zu können./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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