AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
145.52CHF
1.27CHF
0.88 %
15.05.2026
BRXC
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14.05.2026 10:56:44
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
145.52 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Volga-Studie habe für das Medikament Imfinzi bei Blasenkrebs positive Resultate gezeigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Nun brauche es mehr Details, um das Geschäftspotenziel gut einschätzen zu können./mis/rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
159.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
136.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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