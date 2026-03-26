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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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26.03.2026 14:17:27

AstraZeneca Sell

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die jüngsten leichten kommerziellen Rückschläge des Konkurrenten Alnylam Pharmaceutical bei Amvuttra zur Behandlung der hereditären oder Wildtyp-Transthyretin-Amyloidose (ATTR) machten es für Astrazeneca noch wichtiger, in den anstehenden Daten Elemente einer klinischen Differenzierung zu finden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
159.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
139.10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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