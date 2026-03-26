AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die jüngsten leichten kommerziellen Rückschläge des Konkurrenten Alnylam Pharmaceutical bei Amvuttra zur Behandlung der hereditären oder Wildtyp-Transthyretin-Amyloidose (ATTR) machten es für Astrazeneca noch wichtiger, in den anstehenden Daten Elemente einer klinischen Differenzierung zu finden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
159.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
139.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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