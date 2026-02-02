AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16300 Pence auf "Buy" belassen. Der britische Pharmakonzern habe auf breiter Front solide abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstumsziel des Unternehmens für das laufende Jahr habe seine Schätzung übertroffen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
163.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
162.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
139.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
