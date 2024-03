NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Ergebnisse des italienischen Versicherers deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher richteten sich nun alle Augen auf die Verwendung des Kapitals./bek/he;