Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analystin Milene Kerner untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage bei den globalen Flugzeugauslieferungen. Ihren Schätzungen zufolge hat Airbus im Dezember bisher insgesamt 12 Flugzeuge ausgeliefert, womit deren Anzahl im laufenden Quartal auf 162 und im laufenden Jahr auf 669 steige. Letztere Zahl stehe im Verhältnis zum Jahresziel von 790 Jets./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197.88 €
|
Abst. Kursziel*:
11.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
198.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:45
|Boeing completion of $4.7bn Spirit purchase paves way for Airbus supplier deal (Financial Times)
|
12:26
|Zurückhaltung in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Airbus-Aktie dennoch in Grün: Jahresendspurt für Erreichen des gekappten Auslieferungsziels nötig (AWP)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|70.36
|-53.35%
