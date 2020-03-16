Airbus 185.49 CHF 0.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analystin Milene Kerner untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage bei den globalen Flugzeugauslieferungen. Ihren Schätzungen zufolge hat Airbus im Dezember bisher insgesamt 12 Flugzeuge ausgeliefert, womit deren Anzahl im laufenden Quartal auf 162 und im laufenden Jahr auf 669 steige. Letztere Zahl stehe im Verhältnis zum Jahresziel von 790 Jets./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.