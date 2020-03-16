Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 14:48:06

Airbus SE Overweight

Airbus
185.49 CHF 0.19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analystin Milene Kerner untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage bei den globalen Flugzeugauslieferungen. Ihren Schätzungen zufolge hat Airbus im Dezember bisher insgesamt 12 Flugzeuge ausgeliefert, womit deren Anzahl im laufenden Quartal auf 162 und im laufenden Jahr auf 669 steige. Letztere Zahl stehe im Verhältnis zum Jahresziel von 790 Jets./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
197.88 € 		Abst. Kursziel*:
11.18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
198.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

