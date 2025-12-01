NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec angesichts der Trennung vom Konzernchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Maximilian Foerst sei nur sechs Monate im Amt gewesen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erinnerte daran, dass er vorsichtig gestimmt sei für die am 11. Dezember anstehenden Jahreszahlen. Er habe eigentlich auf Aussagen des Konzernchefs vor dem Kapitalmarkttag im März gehofft, doch dies habe sich nun wohl zerschlagen./rob/tih/jha/;