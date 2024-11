NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen und einer darauffolgenden Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Da sich die zugrundeliegende Profitabilität des Versicherers im dritten Quartal schneller als erwartet verbessert habe, sei der Tenor zwangsläufig optimistisch gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach ist die Entwicklung bei Generali in fast allen Geschäftsbereichen positiv./tih/men;